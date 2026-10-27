Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya-Türkiye Enerji Ortaklığı ve İş Eşleştirme Etkinliği'nde yaptığı konuşmada, iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin enerji arama ve üretim yatırımlarına devam ettiğini belirten Bayraktar, İtalyan enerji şirketi ENI ile büyük bir proje üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Anlaşmanın ayrıntılarını henüz paylaşamayacağını ifade eden Bayraktar, projenin tamamlanmasının ardından duyurulmasını umduğunu belirtti. Bayraktar, Türkiye ile İtalya'nın yalnızca kendi ülkelerinde değil, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya gibi farklı bölgelerde de ortak projeler geliştirebileceğini kaydetti.

Türkiye ve İtalya arasında enerji ve madencilik iş birliği

İki ülkenin birbirini tamamlayan alanlarda iş birliği yapabileceğini belirten Bayraktar, enerji ve madencilik sektörlerinde önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Küresel ölçekte yaşanan krizlerin ülkeler arasındaki iş birliğinin önemini artırdığına işaret eden Bayraktar, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin bu açıdan olumlu bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin arama ve üretim yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, ülkenin dünyanın en büyük dördüncü sondaj filosuna sahip olduğunu vurguladı. Bakan Bayraktar, petrol aramalarına yatırım yapmaya ve uluslararası petrol şirketleriyle iş birliklerini geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin 2053 karbon nötr hedefi

Türkiye'nin iklim ve enerji politikalarına da değinen Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2053 karbon nötr ekonomi hedefini hatırlattı.

Bu hedefin sanayi, binalar, ulaşım ve tarım başta olmak üzere ekonominin birçok alanında kapsamlı bir dönüşüm gerektirdiğini belirten Bayraktar, elektrikleşmenin yeni stratejinin merkezinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin öncelikleri arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanmanın bulunduğunu ifade eden Bayraktar, enerji dönüşümünün farklı sektörlerde daha fazla elektrik kullanımını beraberinde getireceğini kaydetti.

COP31'de yenilenebilir enerji hedefleri açıklanacak

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde, 2024'te Bakü'de düzenlenen COP29'da 120 gigavatlık hedefin duyurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin COP31'de yenilenebilir enerji alanında daha büyük ve iddialı hedefler açıklayacağını belirten Bayraktar, enerji dönüşümünde yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılmasının öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.

Bayraktar'ın açıklamaları, Türkiye ile İtalya arasında enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ilişkin mesajlarıyla öne çıktı.