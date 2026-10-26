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Açıklamada, Fevzi Topuz’un geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlık, görevden uzaklaştırma kararının Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca alındığını bildirdi.

Açıklamada, Topuz’un Muğla Sulh Ceza Hâkimliğinin 23 Ekim 2026 tarihli ve 2026/246 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Fevzi Topuz hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği” ve “rüşvet almak” suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Muğla’nın Milas ilçesinin Belediye Başkanı Fevzi Topuz, hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Topuz’un görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın geçici bir tedbir olarak alındığını duyurdu.

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