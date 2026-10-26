Yıllar sonra yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Beyaz Show, ilk bölümünün ardından sosyal medyada gündem oldu. Programda Organize İşler: Karun Hazinesi ekibinin konuk edilmesi ve yapımda yer alan bir sahne, izleyicilerin tepkisine neden oldu. Programın dijital yayın videosunun kısa sürede 100 bin beğenmeme (dislike) aldığı belirtilirken, yorum bölümünde boykot çağrıları ve eleştirel mesajlar paylaşıldı.

Beyaz Show'un yeni bölümüne sosyal medyada tepki

Programın yayın videosuna yorum yapan bazı kullanıcılar, tepkilerini vatan sevgisi ve kültürel değerlere ilişkin ifadelerle dile getirdi. Paylaşımlarda “Ne mutlu Türk'üm diyene” ve “Boykota devam Türkiye'm” gibi mesajlar öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise Beyaz Show'a yönelik boykot çağrısında bulundu.

Organize İşler: Karun Hazinesi'nde kam davulu tartışması

Tepkilerin merkezinde, Organize İşler: Karun Hazinesi yapımında kam davulunun suç ve mafya temalı kurgu içerisinde kullanıldığı sahne yer aldı. Sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar, Türk kültüründeki geleneksel ve manevi anlamlarla ilişkilendirilen kam davulunun bu bağlamda kullanılmasını eleştirdi.

Söz konusu sahne üzerinden başlayan tartışmada, kültürel değerlerin mizah ve suç temalı anlatılarda nasıl ele alınması gerektiği de gündeme geldi.