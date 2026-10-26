Türkiye’de meydana gelen depremler yakından takip ediliyor. “Deprem mi oldu?”, “En son nerede deprem meydana geldi?” ve “Deprem kaç büyüklüğünde?” soruları gündemdeki yerini koruyor. AFAD’ın yayımladığı son deprem listesinde 26 Ekim 2026 tarihinde Şanlıurfa, Malatya, İzmir ve farklı illerde meydana gelen sarsıntılar yer aldı.

Bugün Nerede Deprem Oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem kayıtlarına göre 26 Ekim’de kaydedilen sarsıntılardan bazıları şöyle:

Şanlıurfa, Akçakale yakınları: 2,0 büyüklüğünde

Malatya, Yeşilyurt: 2,0 büyüklüğünde

İzmir, Kınık: 1,4 büyüklüğünde

Balıkesir, Sındırgı: 1,0 büyüklüğünde

Osmaniye, Sumbas: 1,1 büyüklüğünde

Adana, Saimbeyli: 1,7 büyüklüğünde

Kahramanmaraş, Türkoğlu: 1,8 büyüklüğünde Fenerbahçe'de İsmail Kartal iddiası! İstifa etmek istediği öne sürüldü İçeriği Görüntüle

Kahramanmaraş, Elbistan: 1,5 büyüklüğünde

AFAD kayıtlarında yer alan bu depremlerin büyüklükleri 1,0 ile 2,0 arasında değişti. Veriler gün içerisinde güncellenebildiği için en son sarsıntıların bilgileri resmî listelerden takip edilebiliyor.

En Son Deprem Nerede Oldu?

Türkiye’de ve yakın çevresinde meydana gelen depremler AFAD’ın son 100 deprem kaydında sıralanıyor. Listede sarsıntının gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler bulunuyor.

26 Ekim tarihli kayıtlarda Akçakale yakınlarında meydana gelen 2,0 büyüklüğündeki depremin yanı sıra Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde de 2,0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. İzmir’in Kınık ilçesinde ise 1,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Son depremleri takip etmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan kayıtları inceleyebiliyor.

Depremlerin büyüklük ve derinlik bilgileri, farklı kurumların ölçüm ve değerlendirmelerine göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Depremin Büyüklüğü ve Derinliği Ne Anlama Geliyor?

Depremin büyüklüğü, açığa çıkan enerjinin ölçüsünü ifade ederken derinlik, sarsıntının yerin kaç kilometre altında meydana geldiğini gösteriyor.

Bir depremin hissedilmesi yalnızca büyüklüğüne bağlı değil. Merkez üssüne uzaklık, zeminin özellikleri ve yapıların durumu da hissedilen sarsıntıyı etkileyebiliyor.

Deprem Anında Ne Yapılmalı?

Deprem sırasında panik yapmadan çök-kapan-tutun hareketi uygulanmalı ve sarsıntı bitene kadar güvenli bir noktada kalınmalı. Pencerelerden ve devrilebilecek eşyalardan uzak durulmalı; sarsıntı sırasında merdivenlere veya asansörlere yönelinmemeli.

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerine ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmî kayıtlarının takip edilmesi gerekiyor.