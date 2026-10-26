Asgari ücrete yapılması beklenen zam oranları gündemdeki yerini korurken, farklı artış oranlarına göre yeni maaş hesaplamaları dikkat çekiyor. Yüzde 15'ten yüzde 35'e kadar uzanan zam senaryolarında asgari ücretin ulaşabileceği tutarlar hesaplandı.

Mevcut hesaplamalara göre asgari ücrete yapılacak olası zam oranları ve ortaya çıkacak yeni maaşlar şöyle:

Yüzde 15 zam: 32 bin 286 TL

Yüzde 20 zam: 33 bin 690 TL

Yüzde 25 zam: 35 bin 94 TL Mekke Anlaşması komisyondan geçti! İçeriği Görüntüle

Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL

Yüzde 35 zam: 37 bin 902 TL

Zam oranının yüzde 25 olması durumunda asgari ücretin 35 bin TL seviyesini aşması, yüzde 35'lik artışta ise 38 bin TL'ye yaklaşması öngörülüyor.

Önemli not: Söz konusu rakamlar olası zam oranlarına göre hazırlanan senaryolardır. Henüz kesinleşmiş bir zam kararı olarak değerlendirilmemelidir.