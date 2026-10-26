Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yanan sobadan sıçrayan alevler nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Seydişehir ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak’ta meydana geldi. D.Y.’ye ait 2 katlı müstakil evde, yanan sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın başladı.
Evde yaşayanlar ve mahalle sakinleri durumu fark ederek yetkililere haber verdi.
İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu
İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında evde maddi hasar oluşurken olayla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA