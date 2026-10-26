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Yangında evde maddi hasar oluşurken olayla ilgili başka bir bilgi paylaşılmadı.

İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde yaşayanlar ve mahalle sakinleri durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yanan sobadan sıçrayan alevler nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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