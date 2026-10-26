Altın piyasasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sert düşüş kaydeden altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma sinyali verdi. Uluslararası piyasalarda ons altın yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken yurt içinde gram altın fiyatı da 6 bin 400 TL bandında işlem gördü.
26 Ekim 2026 güncel altın fiyatları
Sabah saatlerinde açıklanan piyasa verilerine göre altın fiyatları şöyle:
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Gram altın: 6.417 TL
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Çeyrek altın: 10.583 TL
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Yarım altın: 21.159 TL
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Tam altın: 42.008 TL
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Cumhuriyet altını: 42.181 TL
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Gremse altın: 105.343 TL
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Ons altın: 4.008,64 dolar
Muhabir: Haber Merkezi