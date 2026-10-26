“Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” İngiltere’ye Uzandı

Beyaz Show'a Tepkiler Çığ Gibi!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

İşsizlikte Bir Ayda 198 Bin Artış!

Sabah saatlerinde açıklanan piyasa verilerine göre altın fiyatları şöyle:

Altın piyasasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sert düşüş kaydeden altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma sinyali verdi. Uluslararası piyasalarda ons altın yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken yurt içinde gram altın fiyatı da 6 bin 400 TL bandında işlem gördü.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.