Altın piyasasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta sert düşüş kaydeden altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma sinyali verdi. Uluslararası piyasalarda ons altın yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken yurt içinde gram altın fiyatı da 6 bin 400 TL bandında işlem gördü.

26 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Sabah saatlerinde açıklanan piyasa verilerine göre altın fiyatları şöyle:

Muhabir: Haber Merkezi