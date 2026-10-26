Beyaz Show'a Tepkiler Çığ Gibi!

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Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Asarkaya Antik Kenti’nin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekmeyi amaçlayan programda, bölgenin tanıtımına katkı sunulması ve kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bir Şehir Unvanlarla Değil, İçinde Yaşayanların Huzuruyla Büyür!

Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı, Kahramankazan Belediye Başkanlığı ve Karalar Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 10.00’da Kahramankazan Belediyesi Kümpınar Tesisleri’nde yapılacak.

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