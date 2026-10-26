Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı, Kahramankazan Belediye Başkanlığı ve Karalar Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 10.00’da Kahramankazan Belediyesi Kümpınar Tesisleri’nde yapılacak.
Asarkaya Antik Kenti’nin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekmeyi amaçlayan programda, bölgenin tanıtımına katkı sunulması ve kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Etkinlik davetiyesinde, “Tarihimize sahip çıkmak, geleceğimizi aydınlatmaktır” mesajına yer verildi.
Muhabir: Melisa Sapaz