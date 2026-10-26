Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’da Lula da Silva’yı, Sırbistan’da ise gençlerin öncülük ettiği Öğrenci Listesi’ni seçim başarılarından dolayı tebrik etti.

“Halkın iradesinin önünde hiçbir güç duramaz”

Seçim sonuçlarının halkın iradesini ortaya koyduğunu belirten Özel, dünyanın neresinde olursa olsun demokrasiye inananların mücadelesinin ortak olduğunu ifade etti.

Brezilya’daki seçim sonucunu otoriter siyasete karşı halkın tercihi olarak değerlendiren Özel, Sırbistan’da gençlerin öncülük ettiği hareketin başarısına da dikkat çekti. Gençlerin kararlı mücadelesinin siyasi değişimde etkili olduğunu savundu.

“Hiçbir düzen değişmez değildir”

Özel, açıklamasında demokrasi mücadelesinin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın neresinde olursa olsun, demokrasiye inananların mücadelesi bizim de mücadelemizdir. Hiçbir güç halkın gücünden büyük, milletten güçlü değildir. Hiçbir düzen değişmez değildir.”

Özel’in mesajı, seçim sonuçları üzerinden halk iradesi ve siyasi değişim vurgusuyla öne çıktı.