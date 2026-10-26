Edirne’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması, farklı ülkelerden sanatçıları tarihi kentin kültürel mirası etrafında bir araya getirdi. Türkiye, Azerbaycan ve Balkan ülkelerinden etkinliğe katılan 24 ressam, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camisi’ni tuvallerine yansıttı.

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle 21 Ekim’de başlayan etkinlikte ressamlar, kentin tarihi ve kültürel noktalarını konu alan çalışmalar gerçekleştirdi. Sanatçıların son duraklarından biri, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” olarak nitelendirdiği Selimiye Camisi’nin meydanı oldu. Tarihi yapının mimarisini farklı bakış açılarıyla yorumlayan ressamlar, eserlerini açık havada hazırladı.

“Balkan ressamlarını şaheserin önünde buluşturduk”

Çalışmaları yerinde inceleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Selimiye Camisi’nin önünde Balkan coğrafyasından sanatçıları buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik kapsamında 24 ressamın Edirne’nin tarihi yapılarını resmettiğini belirten Hatipler, sanatçıların kentte 10 gün boyunca ağırlandığını ifade etti. Hatipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından ortaya çıkan eserlerin Cumhuriyet Bayramı onuruna düzenlenecek bir sergide sanatseverlerle buluşturulmasının planlandığını söyledi.

“Sanatta kardeşlik köprümüzü resimle başlattık”

Etkinliğin yalnızca sanatsal üretim açısından değil, Edirne’nin ve Trakya Üniversitesi’nin Balkan coğrafyasındaki bilinirliğinin artırılması bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Hatipler, kültürel iş birliğinin farklı sanat dallarıyla devam edeceğini belirtti.

Sanatla başlayan bu buluşmanın ilerleyen süreçte eğitim, sağlık, mimarlık ve mühendislik gibi farklı alanlara da yayılmasının hedeflendiğini kaydeden Hatipler, üniversitenin Balkan ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Azerbaycanlı ressamdan Selimiye yorumu

Etkinliğe Azerbaycan’dan katılan ressam Turaj Seyidbayli, Edirne’ye ilk kez geldiğini ve kentin mimari dokusunu araştırarak çalışmaya başladığını anlattı.

Osmanlı tarihi açısından Edirne’nin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Seyidbayli, resminde Selimiye Camisi’nin yanı sıra ziyaretçileri de betimlediğini söyledi. Seyidbayli, bu şekilde geçmişin mimari mirasını modern sanatla buluşturmayı amaçladığını dile getirdi.

“Selimiye çok görkemli ve tarihi bir yapı”

Arnavutluk’un İşkodra kentinden gelen ressam Xhenetta Kadillari de Edirne’den ve kentin tarihi mekânlarından etkilendiğini belirtti. Selimiye Camisi’nin mimarisini çok beğendiğini söyleyen Kadillari, eşiyle birlikte katıldığı etkinlikten memnun ayrıldığını ve kenti yeniden ziyaret etmeyi düşündüğünü ifade etti.

Balkan ülkelerinden sanatçıları bir araya getiren etkinlikte hazırlanan eserlerin sergiyle taçlandırılması planlanırken, buluşmanın Edirne’nin tarihi mirasının uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.