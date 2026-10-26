Zonguldak’ta meydana gelen maden faciası, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeterliliğini ve denetim mekanizmalarının etkinliğini yeniden gündeme taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu (İSAF) Genel Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, facianın ardından yaptığı değerlendirmede, iş kazalarının yalnızca soruşturmalar ve açıklamalarla geçiştirilemeyeceğini ifade etti.

Madencilerin yaşam hakkının ihmal, yetersiz önlem ve etkisiz denetimlerle ortadan kaldırılamayacağını belirten Ensari, “Bir yaşam hakları vardı, başkaları yok etti” ifadelerini kullandı. Her facianın ardından benzer açıklamaların yapılmasının ve yaşananların bir süre sonra unutulmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Ensari, iş sağlığı ve güvenliği alanında kalıcı ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

MİSGEP YÜRÜTÜLDÜ, PEKİ MADENLERDE NE DEĞİŞTİ?

Türkiye’de madenlerde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ensari, projelerin sahaya yansıyan etkilerinin sorgulanmasını istedi. Teknik çalışmalar, eğitimler ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin tek başına başarı göstergesi sayılamayacağını ifade eden Ensari, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Projeler tamamlandıktan sonra madenlerde sürdürülebilir bir güvenlik kültürü oluşturulabildi mi? İşletmelerdeki risklerin yönetimi kalıcı biçimde iyileştirildi mi? Denetimlerin etkinliği artırıldı mı? İş kazaları ve ölümlerin önlenmesi konusunda hangi ölçülebilir sonuçlar elde edildi?”

Yaşanan faciaların bu soruları yeniden gündeme getirdiğini belirten Ensari, proje faaliyetlerinin tamamlanmasının değil, işçilerin hayatında kalıcı bir güvenlik sağlamasının esas alınması gerektiğini vurguladı. “Eğitim yapılması başarıdır; ancak eğitimin sahadaki uygulamaya dönüşmesi gerekir. Sistem kurulması başarıdır; ancak o sistemin işçiyi her gün koruması gerekir. Proje tamamlanması başarı değildir; başarı, işçinin sağ salim evine dönmesidir” diyen Ensari, MİSGEP kapsamında elde edilen sonuçların, kullanılan kaynakların ve projenin kalıcı etkilerinin kamuoyuna açıklanmasını talep etti. Ensari, proje hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının, hangi eksikliklerin devam ettiğinin ve geliştirilen güvenlik uygulamalarının proje sonrasında nasıl sürdürüldüğünün şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

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