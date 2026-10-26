Çaycuma Belediyesinin şirketi ÇAYBEL, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin farklı noktalarına binlerce köpek evi ulaştıran şirket, son olarak Çaycuma’nın kardeş kenti Gemlik’e 100 köpek evi gönderdi.

HAYTAP iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında üretilen köpek evleri, geçtiğimiz hafta sonunda Gemlik’e yerleştirildi. ÇAYBEL’in iki kişilik ekibi, 100 köpek evinin montajını iki gün içerisinde tamamladı.

MODÜLER ÜRETİMLE MALİYET TASARRUFU!

Bölgenin ahşap malzemesi kullanılarak modüler şekilde üretilen köpek evleri, nakliye ve montaj kolaylığı sağladı. Bu yöntem sayesinde 100 köpek evi tek seferde taşınırken nakliye maliyetlerinde de tasarruf elde edildi.

KARDEŞ KENT DAYANIŞMASI!

Çaycuma ile Gemlik arasındaki kardeş kent ilişkilerinin somut örneklerinden biri olan çalışma, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sundu. ÇAYBEL, üretim faaliyetleriyle hem Çaycuma’yı Türkiye’nin farklı bölgelerinde temsil ediyor hem de belediyenin üretken belediyecilik anlayışını sahaya taşıyor.