Yalova'da, 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52) ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Gülter'in kentteki özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığı dönemde hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve hastalara eziyet ettiği iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusu

Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun, iddialarla ilgili savcılığa başvurduğu ve bazı görüntüleri yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Eminoğlu, Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Ayrıca hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda tedavi gören hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Hastaların ölüm saatlerinin değiştirildiği iddiası

Suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da yer aldığı öğrenildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. İddialara ilişkin soruşturmanın sonucu ve yetkili makamların değerlendirmesi bekleniyor.

Güllü'nün ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet cezası

Şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binada bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.