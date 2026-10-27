KANAL D'nin çekimleri Adana'da devam eden yeni projesi Susuz Yaz'ın ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyenleri 70'li yıllara götüren fragman, Çukurova'nın bereketli topraklarında filizlenen hikayeye dair ilk ipuçlarını verdi.

Çukurova’da aşk ve su mücadelesi

Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden Sema Ergenekon tarafından televizyona uyarlanan dizi, Adana’nın Çarlak Köyü’nde geçiyor. Tanıtımda Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Osman’ın, “Kimseyi susuz yaza mahkum etmeyeceğim” sözleri dikkat çekiyor. Köylüler arasındaki su paylaşımı tartışmaları ise hikâyenin merkezindeki çatışmayı gözler önüne seriyor.

Lizge Cömert’in hayat verdiği Bahar ile yeni bir hayat kurmak isteyen Osman’ın aşkı, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in canlandırdığı Hasan’ın gizli planlarıyla sınanıyor. Su ve toprak anlaşmazlıklarının iki kardeş arasındaki ilişkileri değiştirmesi bekleniyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla geliyor

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal’ın oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Serpil Gül, Deniz Celiloğlu ve Umut Kurt’un yanı sıra birçok isim yer alıyor.

Ay Yapım imzalı “Susuz Yaz”, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.