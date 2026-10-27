Türk Kızılay’ın 2020 yılında hayata geçirdiği “Gönüllü Ol” platformuna kayıtlı kişi sayısı 500 bin eşiğini aştı. Platform, gönüllüleri ilgi alanları ve yetkinliklerine uygun faaliyetlerle buluşturuyor.

Gönüllülerin çoğunluğu gençlerden oluşuyor

Platform verilerine göre gönüllülerin yüzde 59,6’sı 18-30 yaş grubunda yer alıyor. Kadın gönüllülerin oranı ise 2024 ve 2025 yıllarındaki yüzde 62 seviyesinden yüzde 63,5’e yükseldi.

Gönüllüler; afet ve acil durum, ilk yardım, sosyal yardım, yaşlı ve hasta bakımı, psikososyal destek, kan ve kök hücre bağışı, çevre, lojistik ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Gönüllülük faaliyetleri 33 alanda sürüyor

Genç Kızılay Kan Elçileri, bulundukları illerde kan bağışı çalışmalarına destek verirken gönüllüler, aşevlerinde yemek dağıtımı, Kızılay Butiklerinde kıyafet yardımı ve yaşlı ziyaretleri gibi faaliyetlerde de görev yapıyor. Çevre temizliği çalışmaları da gönüllülerin destek verdiği alanlar arasında bulunuyor.

Kızılay gönüllüsü olmak isteyenler, “Gönüllü Ol” platformu üzerinden kayıt oluşturarak kendilerine uygun görevleri inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor. Platformda sunulan çevrim içi eğitimlerin yanı sıra dijital gönüllü kimlik kartı ve görev katılım belgesi imkanları da bulunuyor.