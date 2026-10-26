Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgesel gelişmelerden Türkiye'nin dış politikasına, 2027 yılı bütçesinden emeklilere yönelik düzenlemelere kadar birçok başlığı değerlendiren Erdoğan, ülkenin huzur ve istikrar ortamının korunmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasının başında Zonguldak'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 madenci ile Ankara'da askeri araç kazasında şehit olan asker için başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, hükümetin iç siyaset, ekonomi, güvenlik ve dış politikadaki gelişmeleri ele aldığını belirtti.

Erdoğan'dan sokak olayları ve basın özgürlüğü açıklaması

Türkiye'nin istikrarının korunması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaşanan olaylara atıfta bulunarak Türkiye'de benzer girişimlerde bulunmayı düşünenlere mesaj verdi.

Erdoğan, “Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir” dedi.

Basın özgürlüğü tartışmalarına da değinen Erdoğan, hükümete yönelik eleştirilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, hakaret, yalan ve dezenformasyon içermediği sürece farklı görüşlerin ifade edilmesine karşı olmadıklarını belirterek Türkiye'deki medya kuruluşlarının çeşitliliğine dikkat çekti.

Erdoğan, “Türkiye, kendisine operasyon çekilmesine müsaade etmez” ifadesini kullanırken iktidar ve muhalefetin önceliğinin ülkeye ve millete hizmet olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Türkiye'nin Libya politikasını değerlendiren Erdoğan, 27 Kasım 2019'da Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandığını belirtti.

Kararın Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler açısından önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, Libya'da siyasi farklılıklara rağmen ortak menfaatler doğrultusunda hareket edilmesini olumlu değerlendirdi.

Doğu Akdeniz'deki politikalarının Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik olduğunu vurgulayan Erdoğan, anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle ve kıyıdaş ülkelerle diyalog yoluyla çözülmesini savunduklarını söyledi.

Erdoğan, Avrupa Birliği başta olmak üzere ilgili aktörlerden de yapıcı bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Ankara'da ağırlayacağını belirterek Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünün Türk dünyasından konuklarla kutlanacağını söyledi.

29 Ekim'de Beştepe Millet Ormanı'nın vatandaşların kullanımına açılacağını açıklayan Erdoğan, 30 Ekim'de Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü zirvesine ev sahipliği yapılacağını kaydetti.

Erdoğan, programında Güney Kore ziyareti ve Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'nin de bulunduğunu belirtti.

2027 bütçesinin büyüklüğü 27,2 trilyon lira

Erdoğan, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'ne ilişkin rakamları da paylaştı. Buna göre bütçede giderlerin 27 trilyon 276 milyar lira, gelirlerin ise 23 trilyon 408 milyar lira olarak hesaplandığını açıkladı.

Bütçede öne çıkan kalemleri sıralayan Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre:

Kentsel dönüşüm: Yüzde 176 artışla 276 milyar lira

Sosyal konut: Yüzde 150 artışla 250 milyar lira

Deprem ve afet çalışmaları: 769 milyar lira

Tarım: 1 trilyon 305 milyar lira Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken açıklama İçeriği Görüntüle

Savunma ve güvenlik: Toplam 3 trilyon 454 milyar lira

Belediyeler ve il özel idareleri: 2 trilyon 384 milyar lira

Yatırımlar: 2 trilyon 849 milyar lira

Erdoğan, bütçeyle üretim, istihdam, yatırım ve ihracatın güçlendirilmesinin; enflasyonla mücadele ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Emekliler için yeni düzenleme mesajı

Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını belirten Erdoğan, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik mali imkânlar oluşturduklarını söyledi.

Erdoğan, gerekli yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini umduklarını belirtti. Açıklamada düzenlemenin kapsamına, kimleri kapsayacağına veya yapılacak artışın miktarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İran gerilimi ve akaryakıt fiyatları

Bölgesel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine de değinen Erdoğan, İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimalinin akaryakıt fiyatlarında yükselişe neden olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bölgede yeni çatışmalar yaşanmasını istemediğini belirten Erdoğan, bölgesel istikrarın korunmasının önemine dikkat çekti. Ekonominin olası dış şokları en az zararla atlatabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin mevcut ekonomik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.