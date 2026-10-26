İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında iş insanı Nusret Altınbaş gözaltına alındı.
Nusret Altınbaş tutuklandı
Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nusret Altınbaş, savcılıkta ifade verdi. Savcılık, Altınbaş'ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.
Hâkimlikte yapılan değerlendirme sonucunda Nusret Altınbaş'ın tutuklanmasına karar verildi.
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA