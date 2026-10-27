Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, iki aile arasındaki geçmişe dayanan husumet iddiasını gündeme getirdi. Plevne Caddesi üzerindeki parkta meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Arda Olgan yaşamını yitirirken yanında bulunan H.Y. (14) yaralandı. Olayın şüphelisi 15 yaşındaki Anıl Azam Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tartışma Parkta Silahlı Kavgaya Dönüştü

İddiaya göre Arda Olgan ile Anıl Azam Y. arasında telefonda başlayan tartışma, bir süre sonra parkta buluşmalarıyla devam etti. İki çocuk arasındaki gerginliğin büyümesi üzerine Anıl Azam Y.’nin yanında getirdiği tabancayla ateş açtığı belirtildi.

Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilen Arda Olgan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bacağından yaralanan H.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Olgan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

11 Yıl Öncesine Dayanan Husumet İddiası

Cinayetin arka planına ilişkin ortaya atılan iddiaya göre, Arda Olgan’ın babası yaklaşık 11 yıl önce bir düğünde havaya ateş açılması sonucu Anıl Azam Y.’nin ailesinden bir kişinin ölümüne neden oldu. Bu olay nedeniyle cezaevinde bulunduğu öne sürülen babanın ardından iki aile arasında husumet oluştuğu iddia edildi.

Arda Olgan ile Anıl Azam Y. arasındaki tartışmanın da geçmişte yaşanan bu olayla bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Ancak cinayetin kesin nedeni ve iddiaların doğruluğu, soruşturmanın sonucuyla netlik kazanacak.

Görgü Tanığı: “Elinde Silah Vardı”

Olay sırasında bir iş yerinin önünde bulunduğunu belirten görgü tanığı Turan Emir İnce, 8 el silah sesi duyduğunu ve çevredeki insanların seslerin geldiği yöne yöneldiğini söyledi.

İnce, şüphelinin elinde silahla koşarak gözünün önünden geçtiğini, parka gittiğinde ise vurulan çocuğu yerde gördüğünü anlattı. Mahallede olayın kan davası nedeniyle yaşandığının konuşulduğunu belirten İnce, ölen çocuğun babasının da bu nedenle cezaevinde olduğunun söylendiğini aktardı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Anıl Azam Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.