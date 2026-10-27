Türkiye’nin temiz sanayi dönüşümünü hızlandırmak, düşük karbonlu üretimi desteklemek ve sanayi projelerinin yatırıma dönüşmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Build Clean Now Türkiye Çalıştayı, 26 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; kamu, sanayi, enerji ve finans sektörlerinden 40’ı aşkın üst düzey temsilcinin katıldığı çalıştayda, temiz sanayi yatırımlarının önündeki engeller, finansman ihtiyaçları ve politika seçenekleri değerlendirildi.

Industrial Transition Accelerator (ITA) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde ve Boston Consulting Group’un (BCG) katkılarıyla düzenlenen çalıştayda, Türkiye’deki temiz sanayi projelerinin nihai yatırım kararına (FID) ulaşabilmesi için gerekli koşullar masaya yatırıldı.

Çalıştayda özellikle çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinin karbonsuzlaşması üzerinde duruldu. Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının yaklaşık altıda birini oluşturan bu dört sektörün toplam emisyonu, yaklaşık 110 milyon ton karbondioksit eşdeğeri seviyesinde bulunuyor. Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM/CBAM) kapsamında yer alan sektörler, Türkiye’nin ihracat rekabetçiliği ve uluslararası pazarlardaki konumu açısından da stratejik önem taşıyor.

GÖNÜLLÜ: YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ YATIRIM FIRSATI OLARAK GÖRÜYORUZ

Çalıştayda “Türkiye’nin Temiz Sanayi Fırsatı” başlıklı bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinin karbonsuzlaşması için yaklaşık 71 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngördüklerini belirtti.

Yeşil dönüşümün yalnızca maliyet boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Gönüllü, bu sürecin yeni yatırımlar, teknoloji geliştirme, pazar çeşitlendirme ve sürdürülebilir büyüme açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Industrial Transition Accelerator arasında geliştirilmesi öngörülen ITA Türkiye Programı’nın stratejik bir iş birliği niteliği taşıdığını kaydeden Gönüllü, programla sanayinin rekabet gücünün korunmasının, yeni yatırım alanlarının açılmasının ve Türkiye’nin küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Türkiye Sanayide Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu’nun (TIDIP) hedeflerine de değinen Gönüllü, platformun 2030 yılına kadar 5 milyar avronun üzerinde yatırımı desteklemeyi ve yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı sağlamayı amaçladığını bildirdi. ITA Türkiye Programı’nın mevcut politika ve finansman araçlarını tamamlayacağını belirten Bakan Yardımcısı, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankasının TIDIP’e katılma niyetlerini beyan ettiklerini de aktardı.

DELASALLE: TÜRKİYE GÜÇLÜ AVANTAJLARA SAHİP

Çalıştayın açılışında konuşan Mission Possible Partnership (MPP) Üst Yöneticisi (CEO) ve Industrial Transition Accelerator (ITA) İcra Direktörü Faustine Delasalle, dünya genelinde temiz sanayi dönüşümünün hız kazandığını belirterek Türkiye’nin sanayi altyapısı ve yenilenebilir enerji potansiyeli sayesinde önemli fırsatlara sahip olduğunu söyledi.

TEMİZ SANAYİ YATIRIMLARININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER ELE ALINDI

Boston Consulting Group (BCG) Yönetici Ortağı Batu Yiğit, temiz sanayi yatırımlarının hayata geçirilebilmesi için talep, uygun düzenleyici çerçeve, güçlü değer zincirleri ve altyapının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu unsurlardan herhangi birinin eksik olmasının yatırımların ilerlemesini zorlaştırdığına dikkati çeken Yiğit, özellikle ortak altyapı yatırımlarında kamu ve özel sektör iş birliğinin kritik önem taşıdığını belirtti.

BCG Proje Lideri Betül Çahan da Türkiye’de temiz sanayi yatırımlarının önündeki engelleri belirlemek amacıyla yaklaşık 20 şirketle görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı. Görüşmelerde öne çıkan sorunlardan birinin düşük karbonlu ürünlere yönelik yeterli ve sürdürülebilir talebin oluşmaması olduğunu kaydeden Çahan, büyük ölçekli projelerin hayata geçirilebilmesi için uzun vadeli alım garantileri, uygun finansman modelleri ve ortak altyapı çözümlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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