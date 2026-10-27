Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) desteği ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) koordinasyonuyla “I. İnovasyon, Yaygınlaştırma ve Girişimci Günleri” yoğun katılım ile başladı.

ERDENİZ: ELEKTRİK ALTYAPISINA 10 YILDA 50 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM GEREKİYOR

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; 26-28 Ekim 2026 tarihlerinde Jw Marriott Hotel’de düzenlenen etkinliğin ilk gününde açılış konuşmasını ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz gerçekleştirdi. Erdeniz, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısında gelecek 10 yılda en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı olduğunu belirtti. Elektrikli araçların eş zamanlı şarj edilmesinin şebekelerde ani güç talebi oluşturduğunu, güneş panellerinden üretilen fazla elektriğin şebekeye aktarılmasının ise enerji akışını değiştirdiğini anlatan Erdeniz, bu dönüşümü "Dağıtım 2.0" olarak tanımladı. Erdeniz, "Bizim 'Dağıtım 2.0' dediğimiz dönüşüm tam olarak bu: Elektriği sadece taşıyan bir yapıdan, üretimi ve tüketimi anlık izleyen, çift yönlü enerji akışına uyum sağlayan, veriyi işletme kararına dönüştüren akıllı, esnek ve dayanıklı bir platforma geçiş." dedi. Son 5 yılda elektrik dağıtım sektöründe 11,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini, yalnızca 2025'te yatırımların 2,5 milyar doları aştığını belirten Erdeniz, gelecek döneme ilişkin hedeflerini açıkladı. Erdeniz, "Önümüzdeki 5 yılda büyük planlı onarım, bakımlar ve yatırımlarla beraber yaklaşık 22 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflemekteyiz. Önümüzdeki 10 yıllık dönemde ise dağıtım altyapısında en az 50 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı olduğunu öngörüyoruz." diye konuştu.

YILMAZ: 7 MİLYON ABONENİN SAYACI UZAKTAN OKUMA KAPSAMINA ALINACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı konuşmada, enerji sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiğini, yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım, depolama ve dağıtık üretimin elektriğin üretim biçiminin yanı sıra dağıtım şebekelerinin işleyişini de değiştirdiğini anlattı. Bu dönüşümde temel hedeflerinin "daha güçlü şebekeler, daha kaliteli hizmet ve geleceğin ihtiyaçlarına hazır bir enerji altyapısı" olduğunu vurgulayan Yılmaz, yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı artarken dağıtım şebekelerinin de yeni ihtiyaçlara hazırlanmasının önem taşıdığını ifade etti. Yılmaz, ülke geneline yayılan elektrik dağıtım hizmetinin sürekli yatırım ve bakım gerektiren kritik bir altyapı olduğuna işaret ederek, 21 dağıtım şirketinin farklı coğrafi ve iklim koşullarında hizmetlerini sürdürebilmesi için güçlü bir yatırım ortamına ve etkin bir işletme anlayışına ihtiyaç olduğunu belirtti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu kapsamda 2026-2030 dönemine ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi vererek, "EPDK olarak 2026–2030 yıllarını kapsayan beşinci uygulama döneminde yatırım tavanını önceki döneme göre reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım kaynaklarını ise 2,1 katına yükselttik" değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAKTAR: MİLLİ ENERJİ 2040 VİZYONUMUZU KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ

EPDK Başkanı’nın ardından kürsüye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Enerji 2040 vizyonunun açıklanacağını bildirdi. Bayraktar, yaptığı konuşmada dünyanın modern zamanların en büyük enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, enerjinin kesintisiz, güvenilir ve uygun maliyetli biçimde temin edilmesinin yalnızca ekonomik mesele değil, güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin kendi petrolünü ve doğal gazını ekonomiye kazandırdığını, yenilenebilir enerji kapasitesini büyüttüğünü, nükleer enerjiyi sisteme dahil ettiğini ve enerjisini verimli kullandığını anlattı. Bu çalışmaların ortak amacının Türkiye'nin enerji ihtiyacını güvenli ve ekonomik biçimde karşılamak, dışa bağımlılığı azaltarak, vatandaşların refahını kalıcı olarak artırmak ve Türkiye'nin iklim hedeflerine uygun politikaları hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Ancak artık biliyoruz ki enerjide bağımsızlık, yalnızca kaynaklara sahip olmakla veya üretim kapasitesini artırmakla sağlanamaz. Ürettiğimiz enerjiyi doğru zamanda, doğru yerde ve en verimli şekilde kullanabilmemiz de gerekiyor. Bunun için de güçlü bir elektrik altyapısına, akıllı şebekelere, teknolojilere ve nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz, üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemi birlikte dönüştürmemizi gerektiriyor."

Bayraktar, enerji alanındaki küresel gelişmeleri ve Türkiye'nin gelecek ihtiyaçlarını dikkate alarak 2040'a uzanan yeni enerji mimarisindeki çalışmaların sonuna gelindiğini belirterek, "5 Kasım'da İstanbul'da yapacağımız bir lansmanla Milli Enerji 2040 vizyonumuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin tüm alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Elektrikli araçların yaygınlaşması, üretim süreçlerinin elektrikleşmesi, yapay zeka uygulamaları ve veri merkezlerinin büyümesi, elektrik talebinin hem miktarını artıracak hem de niteliğini değiştirecek." diye konuştu.

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