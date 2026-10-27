2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, trafik güvenliğinin artırılması ve kazalara neden olan ihlallerin önlenmesi için yeni tedbirler hayata geçirilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışmalarla sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması ve denetimlerde yakalanma riskine ilişkin algılarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Denetimlerin büyük bölümü jandarma ve polis bölgelerinde yapılacak

Planlamaya göre, 2027 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde 60 milyon, polis sorumluluk bölgesinde ise 55 milyon araç ve sürücü denetlenecek. Böylece toplam denetim sayısının 115 milyona ulaşması öngörülüyor.

Hız ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla 44 ortalama hız ihlali tespit sisteminin de denetimlerde kullanılması sağlanacak.

İhlallere yönelik 300 özel denetim

Trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek ve sürücüler üzerinde caydırıcılığı artırmak amacıyla ihlal odaklı 300 özel denetim gerçekleştirilecek. Çalışmalarla trafik kazalarının sayısını ve şiddetini artıran davranışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

75 bin öğrenciye trafik eğitimi verilecek

Trafik güvenliğine yönelik önleyici çalışmalar kapsamında ortak veri tabanlarından yararlanılacak. Ayrıca trafik verilerinin analiz edilmesi ve kazaların önlenmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi için Trafik Güvenliği Analiz Sistemi’ne yeni modüller eklenecek.

Eğitim faaliyetleri de programın önemli başlıkları arasında yer alacak. “Mobil Trafik Eğitim” tırları aracılığıyla 75 bin öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verilmesi planlanıyor.

Yürütülecek denetim, analiz ve eğitim çalışmalarıyla trafik kurallarına uyumun artırılması ve trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.