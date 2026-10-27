Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, istasyon alanında daha önce gerçekleştirilen iyileştirmelerin ardından yeni bir düzenleme için önemli aşamaya gelindiğini belirtti. Kantarcı, sürecin ilerlemesinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun bürokratik girişimlerinin ve belediyenin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) gelir taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti.

İstasyon alanında yeni düzenleme yapılacak!

İstasyon çevresinde başlangıçta küçük bir büfe olarak hizmet veren, zamanla büyüyerek görüntü kirliliği ve güvenlik sorunlarına yol açtığı belirtilen yapının kaldırılması planlanıyor. Bu adımla birlikte istasyon meydanının daha düzenli ve kullanışlı bir alana dönüştürülmesi hedefleniyor. Yapının kaldırılmasıyla mevcut tuvalet bölümünün de ortadan kalkacağını belirten Kantarcı, bunun yerine modern ve kullanışlı bir tuvalet binasının yapılacağını bildirdi. Engelli vatandaşların kullanımına uygun olmadığı belirtilen yaya alt geçidinde de düzenleme gerçekleştirilecek.

İstasyon meydanının Çaycuma’nın kent kimliğine uygun bir görünüme kavuşturulmasını amaçladıklarını belirten Kantarcı, yapılacak çalışmaların diğer istasyonlar için de örnek oluşturmasını istediklerini kaydetti.

İstasyon Mahallesi için gelişim hedefi!

Kantarcı, açıklamasında uzun yıllardır kentin geri planda kalan bölgelerinden biri olarak nitelendirilen İstasyon Mahallesi’ne yönelik çalışmalara da değindi. Mahallede son 12 yılda gerçekleştirilen hizmetlerin devam edeceğini belirten Kantarcı, İstasyon Mahallesi’nin Çaycuma’nın gelişen kent kimliğiyle bütünleşmesini hedeflediklerini ifade etti.

Kantarcı, mahalleye ilişkin değerlendirmesinde, “Yıllardır ‘üvey evlat’ diye nitelenen İstasyon Mahallemiz, 12 yıldır yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla Avrupa kenti Çaycuma’nın mümtaz bir parçası olacak. İstasyon Çaycuma’yı dünyaya bağlayacak” ifadelerini kullandı.