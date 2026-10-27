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Altın fiyatları, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatlarında toparlanma çabası dikkat çekiyor. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından takip ediliyor.

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