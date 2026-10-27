Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatlarında toparlanma çabası dikkat çekiyor. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından takip ediliyor.

27 Ekim 2026 güncel altın satış fiyatları:

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  • Gram altın: 6.428,38 TL

  • Çeyrek altın: 10.567 TL

  • Yarım altın: 21.127 TL

  • Tam altın: 41.851,52 TL

  • Cumhuriyet altını: 42.118 TL

  • Ons altın: 4.020,61 dolar

Altın fiyatları, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.

Muhabir: Haber Merkezi