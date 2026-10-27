Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatlarında toparlanma çabası dikkat çekiyor. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından takip ediliyor.
27 Ekim 2026 güncel altın satış fiyatları:
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Gram altın: 6.428,38 TL
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Çeyrek altın: 10.567 TL
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Yarım altın: 21.127 TL
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Tam altın: 41.851,52 TL
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Cumhuriyet altını: 42.118 TL
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Ons altın: 4.020,61 dolar
Altın fiyatları, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor.
Muhabir: Haber Merkezi