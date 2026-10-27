ABD Başkanı Donald Trump, 2026 ara seçimleri öncesinde seçim güvenliğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair ihbarda bulunanlara, ihbarın sonucunda ilgili kişilerin tutuklanıp hüküm giymesi halinde 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem geçmiş seçimleri hem de yaklaşan 2026 ara seçimlerini kapsayan bir ödül uygulamasından söz etti.

“1 milyon dolar ödenecek”

Trump, paylaşımında geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde seçime hile karıştırıldığını bildiren kişilere ödül verileceğini belirtti. ABD Başkanı, ödemenin yapılması için hileyi gerçekleştirdiği öne sürülen kişilerin tutuklanmasının yanı sıra hüküm giymesi şartını da dile getirdi.

Trump'ın açıklaması, ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan ara seçimler öncesinde seçim güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.