Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne destek veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüplerine teşekkür etti.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'COP31 için hep birlikte sahadayız. Süper Lig'in 9. haftasında Antalya'da gerçekleştireceğimiz iklim zirvesi COP31'e destek veren başta Futbol Federasyonumuz olmak üzere tüm kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. 9-20 Kasımda, sporun birleştirici gücüyle Antalya'da buluşalım' ifadelerini kullandı.