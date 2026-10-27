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Öte yandan, dükkanın dün kiralandığı ve kurşunlama öncesinde zanlıların iş yeri sahibinin yanına gelerek dükkanı kurşunlayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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Kayseri'de bir iş yerini kurşunlayan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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