Antalya'nın Kumluca ilçesinde dağcıları taşıyan tur minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu sürücüyle birlikte 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı.

Kumluca'da tur minibüsü kaza yaptı

Kaza, akşam saatlerinde Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Çerdin mevkisinde meydana geldi. Metin Dikmen yönetimindeki 38 AKZ 946 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 14 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Kumluca ve Finike'deki hastanelere götürüldü. Minibüste bulunan kişilerin, Finike'de konaklamaya giden dağcılar olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.