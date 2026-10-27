Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; Yarın; Muğla, İstanbul ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor, Muğla için turuncu; İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim.'