Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarıda bulundu.

Muğla’ya Turuncu, 18 İle Sarı Kodlu Yağış Uyarısı
Muğla’ya Turuncu, 18 İle Sarı Kodlu Yağış Uyarısı
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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; Yarın; Muğla, İstanbul ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor, Muğla için turuncu; İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım; güncel uyarıları takip edelim.'

Kaynak: DHA