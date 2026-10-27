Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile eşi Mehmet Ali Doğan’ın gözaltına alındığı bildirildi.

Belediye binası ve evde ekipler tarafından arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Operasyonun hangi kapsamda yürütüldüğüne ilişkin ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.

Gözaltı işlemlerinin gerekçesi, soruşturmanın kapsamı ve aramaların sonuçlarına ilişkin resmi makamlardan yapılacak açıklamalar bekleniyor. Soruşturmaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.