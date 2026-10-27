İstanbul Bakırköy Belediyesi’ne yönelik operasyon ve Denizli’de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile eşinin gözaltına alındığına ilişkin iddialar siyasetin gündemine taşındı. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada gözaltılara tepki göstererek iktidarı eleştirdi.

Bakırköy ve Denizli’deki Gözaltılara Tepki

Murat Emir’in açıklamasına göre, Bakırköy Belediyesi’nde başkan yardımcıları Arda Karadağ, Nurcan Alan, Uğur Dündar ve Cemalettin Özdemir gözaltına alındı. Denizli’de ise Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın eşiyle birlikte gözaltına alındığını belirten Emir, yaşananlara tepki gösterdi.

“YENİ Parti’nin Halk Gücünden Korkuyorsunuz”

Gözaltı işlemlerini siyasi baskı olarak değerlendiren Emir, açıklamasında operasyonların arkasında YENİ Parti’nin büyüyen halk desteğine yönelik korkunun bulunduğunu öne sürdü.

Emir, kardeşten ağabeye, belediye başkanından eşine uzanan bir baskı süreci yaşandığını savunarak, gözaltıların siyasi amaç taşıdığı iddiasını dile getirdi.

“Sandık Gelecek, Bu Düzen Yıkılacak”

Murat Emir, açıklamasının devamında şafak operasyonları ve aile üyelerinin gözaltına alınması üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Emir, bu tür operasyonların YENİ Parti’yi durduramayacağını savunarak, “Sandık gelecek, bu kumpas düzeniniz yıkılacak” ifadelerini kullandı.