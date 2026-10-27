FENERBAHÇE’DEN DERBİ SONRASI TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü, dün akşam Galatasaray ile oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları kınayarak sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, olayların Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başladığı, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırmasıyla tırmandığı ve Abdülkerim Bardakcı’nın Fenerbahçeli futbolcunun saçını çekmesiyle devam ettiği öne sürüldü.

“DERBİ GERGİNLİĞİ DENİLEREK GEÇİŞTİRİLEMEZ”

Yaşananların derbi atmosferiyle açıklanamayacağını belirten Fenerbahçe yönetimi, rekabetin futbolculara yönelik saldırıları haklı gösteremeyeceğini vurguladı.

Açıklamada, rakip takım mensuplarının tutumunun gerilimi düşürmek yerine artırdığı savunularak, olayların sıradan bir derbi gerginliği olarak değerlendirilmemesi gerektiği ifade edildi.

SORUMLULAR İÇİN DİSİPLİN ÇAĞRISI

Türk futbolunun sakinliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübün sorumlulukla hareket ettiğini belirten Fenerbahçe, yaşananların cezasız kalmaması gerektiğini bildirdi.

Olaylara karışan herkesin eylemlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesini isteyen sarı-lacivertli kulüp, sorumlular hakkında ayrım gözetilmeksizin gerekli disiplin yaptırımlarının uygulanması çağrısı yaptı.

Fenerbahçe açıklamasını, “Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır” ifadeleriyle tamamladı.