Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturması, belediyelere yönelik operasyonlar ve Türkiye’nin dış politikası hakkında değerlendirmeler yapan Özel, fon soruşturmasının ekonomik etkilerinin tüm ülkeyi ilgilendirdiğini söyledi.

“KRİZİN MAĞDURU ARTIK 86 MİLYON”

Fon soruşturmasına değinen Özel, soruşturmanın ekonomik maliyetinin giderek arttığını ileri sürdü. Ekonomiye doğrudan maliyetin ilk etapta 20 milyar dolar olarak hesaplandığını, sonraki değerlendirmelerde bu tutarın yükseldiğini belirten Özel, toplam kaybın 114 milyar dolara ulaştığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fonların yüzde 4,6’sının sınırlı bir bölüm olduğunu söylediğini hatırlatan Özel, krizin etkilerinin yatırımcılarla sınırlı kalmadığını savundu. Özel, tüketici güvenindeki düşüşün de ekonomiye ve vatandaşların geleceğe ilişkin beklentilerine yansıdığını ifade ederek, “Krizin mağduru 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon vatandaş ya da 5,5 milyon borsa mağduru değil, bu krizin mağduru artık 86 milyondur” diye konuştu.

Özel, soruşturma kapsamında sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, hukuki sürecin işleyişini de eleştirdi. Sorumluların hesap vermesi gerektiğini savunan Özel, “Milletin vicdanında mahkûm olacaklar, cezayı da sandıkta çekeceklerdir” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERE YÖNELİK OPERASYONLARA TEPKİ

Denizli Merkezefendi ve İstanbul Bakırköy belediyelerine yönelik operasyonları da gündemine alan Özel, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın gözaltına alınmasına ve Bakırköy’de belediye meclis üyeleri ile belediyeyle bağlantılı adreslere yönelik işlemlere tepki gösterdi.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babasının gözaltına alındığını söyleyen Özel, yaşananları eleştirdi. Partiye katılım töreni öncesinde yaşanan operasyonlara dikkat çeken Özel, “Herkes emin olsun, asla unutkan olmayacağız” dedi.

“YEMEN’DE SAVAŞIN DEĞİL, BARIŞIN TARAFINDA OLMALIYIZ”

Özel, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye’nin savunma alanındaki iş birliklerine kategorik olarak karşı olmadıklarını belirten Özel, Türkiye’nin devam eden bir savaşın tarafı hâline getirilmesine karşı olduklarını söyledi.

Anlaşma ve olası asker gönderme kararlarında TBMM’nin devre dışı bırakılmasını kabul etmeyeceklerini ifade eden Özel, “Biz Yemen’de savaşın değil, barışın tarafında olmalıyız” diye konuştu. Özel, Türkiye’nin dış politikasının millî menfaatler doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini savundu.