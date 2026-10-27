Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

18 ilde eş zamanlı operasyon

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, teknik dinleme ve takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerini işlettiği, sitelerin altyapı yazılımlarını ve çağrı merkezi faaliyetlerini organize şekilde yürüttüğü tespit edildi.

Ankara merkezli operasyonlar; Adana, Aydın, Batman, Eskişehir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova, Kahramanmaraş, İzmir, Sivas, Diyarbakır, Siirt, İstanbul, Antalya, Hatay, Erzurum ve Edirne olmak üzere toplam 18 ilde gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinde, haklarında gözaltı kararı bulunan 79 şüpheliden 55’i gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

23 şirkete kayyum atandı

Soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen 23 şirkette de arama yapıldı ve şirketlere kayyum atandı. İncelemelerde, şüphelilerle bağlantılı kişi ve şirketlerin toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon lira olduğu belirlendi.

Para transferleri mercek altında

Soruşturmada, örgüt elebaşısının kurduğu şirketlerden elde edilen paraları kişisel hesaplarına aktardığı öne sürüldü. Ayrıca şirket çalışanları aracılığıyla kripto varlık borsaları üzerinden yasa dışı bahis sitelerinde çalışan kişilerin maaşlarının ödendiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında henüz yakalanamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.