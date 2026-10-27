Etimesgut Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklerin programını açıkladı. İlçedeki kutlamalar, 29 Ekim sabahı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek Atatürk'ü Anma Töreni ile başlayacak. Günün programında ayrıca Gaziler Parkı Kent Lokantası'nın açılışı ve Ankara Echoes konseri yer alacak.

Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili Seda Dilber de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in eşitlik, özgürlük, adalet ve halkın iradesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Dilber, mesajında Cumhuriyet'in kazanımlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade ederek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Etimesgut'ta 29 Ekim etkinlikleri saat kaçta başlayacak?

Belediyenin açıkladığı programa göre etkinlikler, 29 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Atatürk'ü Anma Töreni ile başlayacak. Belediye binasının karşısındaki meydanda gerçekleştirilecek törende, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılacak.

Programın ikinci durağı ise saat 12.00'de Topçu Mahallesi'ndeki Gaziler Parkı olacak. Burada Etimesgut Belediyesinin ikinci Kent Lokantası'nın açılışı gerçekleştirilecek.

Etimesgut Belediyesi'nin ikinci Kent Lokantası açılıyor

Topçu Mahallesi'nde, 1523. Sokak ile 1525. Sokak'ın kesişiminde bulunan Gaziler Parkı'nda hizmete girecek Kent Lokantası'nın, vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek sunması hedefleniyor.

Öğrenciler, emekliler ve çalışanlar başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine hitap etmesi planlanan lokantanın, ekonomik yemek hizmetinin yanı sıra vatandaşların bir araya gelebileceği bir sosyal alan olarak da kullanılması amaçlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı Ankara Echoes konseriyle devam edecek

Etimesgut Belediyesinin 29 Ekim programında Ankara Echoes konseri de yer alıyor. Gün boyunca farklı etkinliklerle sürdürülecek kutlamaların konser programıyla devam etmesi planlanıyor.

Belediye tarafından paylaşılan duyuruda, programda yer alan final etkinliğine ilişkin ayrıntılar ve konserin saati belirtilmedi.