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İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Etimesgut ilçesi Erler Mahallesi 2453. Cadde’de meydana geldi. Etimesgut istikametine doğru ilerleyen 530-1 hat numaralı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde EGO’ya ait belediye otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Kazada otobüste sıkışan şoför ekipler tarafından kurtarılırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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