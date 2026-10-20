Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 1’i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alüminyum Fabrikasında Patlama Sonrası Yangın Çıktı

Olay, saat 18.40 sıralarında Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dökümhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından bölümde yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen alevler üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Birinin Durumu Ağır

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan işçi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer işçi ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yangın Söndürüldü, Soruşturma Başlatıldı

Fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.