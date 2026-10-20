Ankara’da Kızılay Metro İstasyonu’nun Karanfil Sokak giriş ve çıkışı, üst örtü (kanopi) yapım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılacak. 21 Ekim’de başlayacak uygulama, 10 Kasım 2026’ya kadar devam edecek.
Kızılay Metro İstasyonu’nda Çalışma Yapılacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek kanopi yapım çalışmaları kapsamında, Kızılay Metro İstasyonu’nun Karanfil Sokak giriş ve çıkışı geçici süreyle kullanıma kapatılacak.
21 Ekim-10 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak kapatma nedeniyle yolcular, belirtilen süre boyunca istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabilecek.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Karanfil Sokak giriş ve çıkışının yeniden kullanıma açılması planlanıyor.