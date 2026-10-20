İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye ile Belçika polis teşkilatları arasında 2027-2028 yıllarını kapsayan Ortak Eylem Planı'nın imzalandığını açıkladı. Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'nda terörle mücadele, organize suçlar, suçluların iadesi ve düzensiz göç konuları ele alındı.

Türkiye-Belçika arasında güvenlik işbirliği görüşüldü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte Brüksel'de gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Çiftçi, iki ülkenin ortak güvenlik gündemindeki konuların değerlendirildiğini belirtti. Görüşmelerde terörle mücadele, organize suç örgütleri, suçluların iadesi ve düzensiz göç başlıkları öne çıktı.

Çiftçi, Belçikalı yetkililerle aranan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye iadesi ve sınır aşan suçlarla mücadelede somut adımlar atılması yönündeki beklentilerini paylaştıklarını bildirdi. Ayrıca yeni nesil suç şebekeleriyle mücadelede operasyonel işbirliğinin ve istihbarat paylaşımının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Polis teşkilatları arasında ortak eylem planı

Türkiye ile Belçika arasındaki güvenlik işbirliğini geliştirmek amacıyla iki ülkenin polis teşkilatları arasında 2027-2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalandı.

Düzensiz göç konusunda adil yük paylaşımına ve gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesine de değinen Çiftçi, Brüksel'deki temasların iki ülke arasındaki işbirliğine ve ortak güvenliğe katkı sağlamasını temenni etti.

Çiftçi, terör ve organize suçlarla mücadele ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.