9 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’da üç gün boyunca ücretsiz konserler düzenlenecek. Zara, Zeynep Bastık ve Funda Arar’ın sahne alacağı konserler, 25, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konserler saat 19.30’da başlayacak.

Ankara’da Cumhuriyet Bayramı’na özel 3 gün 3 konser

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserlerde üç sanatçı, Ankaralılarla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikler, kentin farklı noktalarında müzikseverleri bir araya getirecek.

Zara konseri Şentepe’de düzenlenecek

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin ilk konserinde Zara sahne alacak. Konser, 25 Ekim Pazar günü saat 19.30’da Şentepe’deki Müslüm Gürses Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Zeynep Bastık Ata Mahallesi’nde sahne alacak

Etkinliklerin ikinci konserinde Zeynep Bastık, 27 Ekim Salı günü müzikseverlerle buluşacak. Ata Mahallesi Pazar Yeri önünde düzenlenecek konser saat 19.30’da başlayacak.

Funda Arar konseri Batıkent’te

Üç günlük konser programının son etkinliğinde Funda Arar sahneye çıkacak. Konser, 28 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da Batıkent’te bulunan Vedat Dalokay Parkı’nda düzenlenecek.

Ücretsiz konser programı

25 Ekim Pazar: Zara — Müslüm Gürses Parkı, Şentepe Ankara'da jandarmadan geniş çaplı operasyon İçeriği Görüntüle

27 Ekim Salı: Zeynep Bastık — Ata Mahallesi Pazar Yeri önü

28 Ekim Çarşamba: Funda Arar — Vedat Dalokay Parkı, Batıkent

Üç konser de saat 19.30’da başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.