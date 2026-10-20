9 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’da üç gün boyunca ücretsiz konserler düzenlenecek. Zara, Zeynep Bastık ve Funda Arar’ın sahne alacağı konserler, 25, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konserler saat 19.30’da başlayacak.
Ankara’da Cumhuriyet Bayramı’na özel 3 gün 3 konser
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserlerde üç sanatçı, Ankaralılarla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikler, kentin farklı noktalarında müzikseverleri bir araya getirecek.
Zara konseri Şentepe’de düzenlenecek
Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin ilk konserinde Zara sahne alacak. Konser, 25 Ekim Pazar günü saat 19.30’da Şentepe’deki Müslüm Gürses Parkı’nda gerçekleştirilecek.
Zeynep Bastık Ata Mahallesi’nde sahne alacak
Etkinliklerin ikinci konserinde Zeynep Bastık, 27 Ekim Salı günü müzikseverlerle buluşacak. Ata Mahallesi Pazar Yeri önünde düzenlenecek konser saat 19.30’da başlayacak.
Funda Arar konseri Batıkent’te
Üç günlük konser programının son etkinliğinde Funda Arar sahneye çıkacak. Konser, 28 Ekim Çarşamba günü saat 19.30’da Batıkent’te bulunan Vedat Dalokay Parkı’nda düzenlenecek.
Ücretsiz konser programı
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25 Ekim Pazar: Zara — Müslüm Gürses Parkı, Şentepe
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27 Ekim Salı: Zeynep Bastık — Ata Mahallesi Pazar Yeri önü
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28 Ekim Çarşamba: Funda Arar — Vedat Dalokay Parkı, Batıkent
Üç konser de saat 19.30’da başlayacak ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.