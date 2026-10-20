letişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Azerbaycan’da Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin eski tarihli olduğunu ve Türk bayrağının indirilmesi gibi bir durumun yaşanmadığını açıkladı.

DMM: Görüntüler eski tarihli

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin eski tarihlere ait olduğu belirtilerek, görüntülerin çekildiği dönemde Türk bayrağına yönelik olumsuz bir eylemde bulunmaya çalışan kişiye ilk ve en sert tepkinin Azerbaycanlılar tarafından verildiği ifade edildi.

‘Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağları hedef alınıyor’

DMM açıklamasında, eski görüntülerin bağlamından koparılarak yeniymiş gibi dolaşıma sokulduğuna dikkat çekildi. Bu paylaşımların Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını hedef aldığı belirtilerek, kamuoyuna bu tür algı operasyonlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.