NTC Medya tarafından hazırlanan ve NOW ekranlarında yayınlanacak olan Adana Ayazı dizisi için çekim hazırlıkları tamamlandı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Ebru Şahin’in yer aldığı dizi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sete çıkacak.

Faruk Teber’in yönetmen koltuğunda oturacağı, senaryosunu Onur Uğraş’ın kaleme aldığı yapım, yeni sezonun merak edilen projeleri arasında yer alıyor.

Adana Ayazı dizisinin konusu ne?

Adana Ayazı, Fırat ve Elif’in İstanbul’dan Adana’ya uzanan destansı aşk hikâyesini konu alıyor. İki karakterin hikâyesi etrafında şekillenecek dizinin, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Adana Ayazı ne zaman yayınlanacak?

Dizinin çekimleri 29 Ekim’de başlayacak. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Adana Ayazı’nın ocak ayında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması ve perşembe akşamları yayınlanması planlanıyor. Ancak dizinin kesin yayın tarihi ve yayın günü için resmi açıklama bekleniyor.

Adana Ayazı dizisinin oyuncuları kimler?

Başrollerini Uğur Güneş ve Ebru Şahin’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğur Güneş, Ebru Şahin, Levent Ülgen, Yeşim Salkım Ebru Aytemur, Asena Girişken, Berrin Arısoy, Şeyda Akova Balcıoğlu,Mina Derman, Mustafa Mert Koç, Özgür Cem Tuğluk, Taha Bora Elkoca, Tuğçe Yolcu, Onur Dikmen, Dora Dalgıç, Umay Anadolu Kaboğlu, Kaan Yalçın, Engin Yüksel, Furkan Kapsız

Yönetmenliğini Faruk Teber’in üstlendiği, senaryosu Onur Uğraş imzası taşıyan Adana Ayazı, çekimlerin başlamasının ardından yayın takvimiyle de gündeme gelmeye hazırlanıyor.