Ankara’da sonbahar havası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahminlere göre başkentte bugün parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.

29 Ekim’de de yağış bekleniyor

Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü de Ankara’da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 9 ila 15 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara’da önümüzdeki günlerde de yağışlı hava etkisini sürdürecek. 30 Ekim Cuma günü sıcaklığın 17 dereceye, 31 Ekim Cumartesi günü 16 dereceye, 1 Kasım Pazar günü ise yine 16 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Başkentte hafta boyunca yağış ihtimalinin devam etmesi nedeniyle vatandaşların dışarı çıkarken hava koşullarını dikkate alması ve güncel tahminleri takip etmesi öneriliyor.