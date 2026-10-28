Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz'ın açıklamalarında, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına yapılacak ödemeler ve emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemeler öne çıktı.

Fon yatırımcılarına ödemeler ne zaman yapılacak?

Tasfiye sürecinde bulunan fonlara ilişkin ödeme takvimi hakkında bilgi veren Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin cuma günü başlayacağını duyurdu.

Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak" dedi.

Ödemelerin düşük tutarlı hesaplardan başlayarak daha yüksek tutarlı hesaplara doğru ilerleyeceğini belirten Yılmaz, süreçte fonların nakit varlıklarının yanı sıra kısa sürede nakde çevrilebilecek kaynakların da değerlendirileceğini ifade etti.

68 milyar liralık ödeme yapıldı

Yılmaz, olağan tasfiye süreci kapsamında gerçekleştirilen ödemelere ilişkin güncel verileri de paylaştı.

23 Ekim itibarıyla toplam 93 fonda bulunan 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme yapıldığını açıklayan Yılmaz, tasfiye işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki ödemelerin de hızlandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yılmaz, sürecin kasım ayının ortasına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı?

Yılmaz, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Emekli aylıklarına ilişkin farklı seçeneklerin ele alındığını belirten Yılmaz, düzenlemelerde hakkaniyet ve adalet ilkelerinin gözetileceğini söyledi.

Yılmaz, "Hakkaniyeti, adaleti gözeten yaklaşımla emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarf edeceğiz, imkanlarımızı bu yönde kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına yönelik olası düzenlemenin ayrıntıları ve uygulanma takvimi ise henüz kesinleşmedi. Yılmaz'ın açıklamasında, emeklilere yönelik yeni bir zam oranı veya net ödeme tarihi paylaşılmadı.

Düzenleme Meclis'e ne zaman gelecek?

Emekli aylıklarına ilişkin teknik çalışmaların sürdüğü, seçeneklerin değerlendirilmesinin ardından konunun TBMM gündemine taşınmasının beklendiği belirtildi. Yılmaz'ın açıklamaları, hem fon yatırımcılarının geri ödeme süreci hem de emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar açısından yeni gelişmelere işaret etti.