Temel Karamollaoğlu'nun Sedat Peker'e hitaben kaleme aldığı açık mektupta, özelleştirmeler ve kamu varlıklarının satışı üzerinden dikkat çeken sorular yöneltildi. Karamollaoğlu, Peker'in videolarında kullandığı vatanseverlik söylemini eleştirerek, geçmişteki uygulamalar karşısında neden benzer bir tavır sergilemediğini sorguladı.

“Biz bu vatanın fedaileriyiz” sözlerine yanıt verdi

Mektubunda Peker'in videolarında sıkça tekrarladığı “Biz bu vatanın fedaileriyiz”, “serdengeçtileriyiz” ve “delileriyiz” ifadelerine değinen Karamollaoğlu, Türkiye'deki özelleştirme uygulamalarını gündeme taşıdı. Kamuya ait fabrikaların, limanların, bankaların ve diğer varlıkların el değiştirmesini hatırlatan Karamollaoğlu, Peker'e bu süreçlerde nasıl bir tutum aldığını sordu.

Özelleştirmeler ve kamu varlıkları gündeminde

Karamollaoğlu, mektubunda Petkim, Tüpraş ve çeşitli şeker fabrikalarının el değiştirmesine ilişkin örnekler verdi. Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarının yanı sıra tarım toprakları ve bankalarla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Karamollaoğlu, Peker'in vatanseverlik söyleminin somut eylemlerle desteklenmesi gerektiğini savundu.

“Vatanı Satanlar” kitabını hatırlattı

Karamollaoğlu, 2019 yılında yayımlandığını belirttiği “Vatanı Satanlar” adlı kitabına da mektubunda yer verdi. Kitabında çeşitli siyasetçileri ve kamu yöneticilerini eleştirdiğini ifade eden Karamollaoğlu, bazı eski bakanların kitapla ilgili hukuki girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Mektubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı siyasetçilere yönelik eleştirilerini de dile getiren Karamollaoğlu, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen bor madenleri konusunda da sorular yöneltti. Bu bölümdeki değerlendirmeler, Karamollaoğlu'nun mektubunda dile getirdiği iddia ve görüşler olarak yer aldı.

Mektubunu çağrıyla tamamladı

Karamollaoğlu, mektubunun son bölümünde dürüstlük ve namus kavramlarına vurgu yaptı. Peker'in geçmişteki tutumunu eleştiren Karamollaoğlu, gelecekte farklı bir yol izleyebileceğini de belirterek mektubunu olumlu bir beklentiyle tamamladı.

Not: Metin, paylaşılan açık mektubun içeriği esas alınarak haber formatında yeniden yazılmıştır. Mektubun tarihi, yayımlandığı platform ve güncel bağlamı bağımsız olarak doğrulanmadan güncel bir açıklama gibi sunulmamalıdır.