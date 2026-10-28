Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki 34 GD 8734 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen B.K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile I.Ç., Z.K. ve N.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Akçakoca'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.