Türk medyasının ve savaş haberciliğinin tanınan isimlerinden TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk, Akçakoca'da düzenlenen kültür organizasyonu takibi esnasında fenalaştı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 56 yaşındaki tecrübeli gazeteci, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı.

Görev Başında Aniden Fenalaştı

Akçakoca'da gerçekleştirilen 2'nci Sulu Boya Kültür Festivali'nin gala programını takip etmek üzere sahada bulunan Recep Levent Öztürk, etkinlik esnasında aniden rahatsızlandı.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Öztürk, ambulansla acilen ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak yaşam mücadelesini kaybeden usta habercinin acı haberi, meslektaşlarını yasa boğdu.

Çatışma Bölgelerinden İnsani Dramlara Adanmış Bir Ömür

Meslek hayatına 1989 yılında Düzce yerel basınında ilk adımı atan Recep Levent Öztürk, kısa sürede ulusal yayın kuruluşlarına geçerek mesleğinde uzmanlaştı. Savaş haberciliği alanında yetkinleşen Öztürk'ün kariyer öne çıkanları şu şekilde:

Sıcak Temas Takipleri: Afganistan, Pakistan ve Orta Doğu başta olmak üzere küresel ölçekteki birçok kriz ve savaş bölgesinde saha haberciliği yaptı. Düzce’de orman işçisinin feci ölümü İçeriği Görüntüle

Son Görev Bölgesi: Ortadoğu'daki sıcak gelişmeleri yakından takip eden deneyimli muhabir, son olarak Beyrut'taki çatışma hatlarından canlı aktarımlar gerçekleştirdi.

Toplumsal Sorumluluk: TRT Haber ekranlarında yayınlanan "Yardım Konvoyu" programıyla mazlum coğrafyalardaki insani yardım faaliyetlerini ve dramları kamuoyuna taşıyarak pek çok ödüle layık görüldü.

2008'de Saldırıya Uğramış, Bir Gözünü Kaybetmişti

Mesleğine olan tutkusuyla tanınan Öztürk, 2008 yılında Gürcistan'daki sıcak çatışmaları yerinde takip ettiği sırada silahlı bir saldırının hedefi olmuştu.

Ağır yaralandığı bu saldırı sonucunda bir gözünü kaybeden usta gazeteci, geçirdiği uzun tedavi süreçlerine rağmen mesleğinden kopmayarak görevine kararlılıkla devam etmişti.

Memleketi Düzce'de Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Vefatıyla medya dünyasını yasa boğan Recep Levent Öztürk'ün cenaze programı da netleşti.

Merhum gazetecinin naaşı, memleketi Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde kılınacak ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.