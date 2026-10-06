"En büyük borcumuz bu birlikteliği yeniden inşa etmek"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'de katıldığı "Terörsüz Türkiye" toplantısında sürece ilişkin önemli mesajlar verdi. Tekin, Türkiye'nin kritik bir eşikten geçtiğini belirterek, "Hepimiz bir seferberlik şuuruyla, heyecanıyla sahaya çıkıp bu sürecin başarılı olması için el birliğiyle çalışmak durumundayız" dedi.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programının ikinci gününde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen "Terörsüz Türkiye" toplantısına AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, Türkiye'nin farklı bölgelerini ziyaret ederek sorunları yerinde görmeye ve çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye için el birliğiyle çalışmalıyız"

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Tekin, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" başlığıyla kamuoyuna duyurulan sürecin başarıya ulaşmasında sivil toplum kuruluşlarının önemli sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Tekin, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal barışa katkı sağlayabilecekleri en önemli alanlardan birinin bu süreç olduğunu belirterek, siyaset ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Bu kez sürecin başarısız olmaması lazım"

Geçmişte toplumsal barış ve demokratikleşme amacıyla çeşitli girişimlerin hayata geçirildiğini ancak bunların farklı nedenlerle sonuçlanamadığını savunan Tekin, çözüm süreci ve Alevi açılımı gibi girişimleri örnek gösterdi.

Tekin, geçmişte yaşanan 7-8 Ekim olayları, Habur olayı, 15 Temmuz ve 17-25 Aralık süreçlerinin toplumsal birlikteliği etkilediğini belirterek, mevcut sürecin geçmişteki girişimlerden farklı olarak başarıya ulaşması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl terör sorununun kalıcı şekilde çözülmesine yönelik çağrıda bulunduğunu hatırlatan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrılarına olumlu yanıt veren siyasetçilerin ardından temmuz ayında yasal düzenleme yapıldığını ifade etti.

Yaklaşık 50 yıldır süren terör sorunu nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Tekin, sürecin çocukların ve gençlerin hayatlarını kaybetmemesi, toplumsal barışın sağlanması ve gençlerin eğitimlerine devam edebilmesi amacı taşıdığını söyledi.

Tekin, "Bu kez bu sürecin başarısız olmaması lazım. Eğer bu kez de bu süreç başarısız olursa bundan sonra hiçbir siyasetçi bu süreci çözecek bu kadar güçlü bir iradeyi gösteremez" dedi.

Meclis ve siyasi partilerin süreci belirli bir noktaya getirdiğini belirten Tekin, bundan sonraki aşamada sivil toplum kuruluşlarının da sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

"En büyük borcumuz bu birlikteliği yeniden inşa etmek"

Sürecin kritik bir aşamaya geldiğini belirten Tekin, sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Tekin, "Hepimiz bir seferberlik şuuruyla, heyecanıyla sahaya çıkıp bu sürecin başarılı olması için el birliğiyle çalışmak durumundayız. Bu ülkeye, bu devlete, bu millete bizim bundan daha büyük bir borcumuz yok. Bizim şu andaki en büyük borcumuz bu birlikteliği yeniden inşa etmek" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin: Müfredatın odağında kardeşlik var

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim müfredatında da toplumsal birliktelik, kardeşlik ve dayanışma konularına yer verildiğini anlatan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, 2024 yılında müfredat çalışmalarında çocuklara öncelikle "kardeş oldukları" bilincinin verilmesi gerektiğini savunduğunu belirterek, milli dayanışma, adalet, merhamet ve kardeşlik değerlerinin eğitim programının merkezine alındığını söyledi.

Okullarda öğrencilerin birbirlerini ötekileştirmesine neden olabilecek anlayışların müfredattan çıkarıldığını belirten Tekin, öğrencilerin birlikte hareket etmesini, dayanışma göstermesini ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesini hedefleyen bir eğitim anlayışının benimsendiğini kaydetti.

"Sivil toplum kuruluşları sorumluluk almalı"

Sivil toplum kuruluşlarının "Terörsüz Türkiye" sürecinde aktif sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, sürecin başarısız olması halinde herkesin sorumluluk taşıyacağını söyledi.

Tekin, "Eğer bundan sonra başarısız olursa, birileri sabote ederse bizim hatalarımız yüzünden, bizim eksiklerimiz yüzünden, bizim ihmallerimiz yüzünden sabote edilmiş demektir. Ve mahşeri vicdanda hepimiz sorumlu oluruz" dedi.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından Şemdinli ve Yüksekova ilçelerine geçmek üzere helikopterle hareket edecek. Tekin'in ilçelerde AK Parti teşkilat binaları, şehit ve gazi aileleri dernekleri ile okulları ziyaret etmesi bekleniyor.