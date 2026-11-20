Bursa’da dün gece başlayan lodos, gündüz saatlerinde de etkisini sürdürdü. Marmara Denizi’ndeki ulaşımı aksatan kuvvetli rüzgâr nedeniyle BUDO’nun 07.00 ile 15.30 arasında karşılıklı yapılması planlanan 10 seferi iptal edildi. İDO da Bursa’dan İstanbul’a 3, İstanbul’dan Bursa’ya 1 seferini iptal etti.

Lodosun akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Osmangazi’de saatte 74 kilometreye kadar ulaşan lodosun akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı. Bursa Valiliği ise çatı uçması, ağaç devrilmesi ve karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.