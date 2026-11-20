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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan iki sürücüye olay yerinde müdahale etti. Otomobiller çekiciyle yoldan kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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