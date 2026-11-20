Kaza, saat 13.00 sıralarında İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Bursa yönüne giden 16 JD 185 plakalı otomobil, kavşaktan çıktığı sırada 16 AZH 595 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atıp yan devrilen otomobilin sürücüsü, emniyet kemerini keserek araçtan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan iki sürücüye olay yerinde müdahale etti. Otomobiller çekiciyle yoldan kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA