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Gençlerbirliği’nde gözler şimdi olağanüstü genel kurulda yapılacak başkanlık seçimine ve kulübün yeni yönetiminin kim olacağına çevrildi.

Adaylık kararına ilişkin değerlendirmesinde kulübün önünü açmayı amaçladığını ifade eden Arda Çakmak, bu nedenle pazar günü yapılacak kongrede başkanlık yarışına girmeyeceğini bildirdi.

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde aldığı kararla yeniden aday olmayacağını açıkladı. Çakmak, Ankaralı iş insanlarından kulübün geleceği için bekledikleri desteği yeterli düzeyde alamadıklarını belirtti.

Gençlerbirliği’nde pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Arda Çakmak, yapılacak kongrede başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

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