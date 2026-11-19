Gençlerbirliği’nde pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Arda Çakmak, yapılacak kongrede başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.
Arda Çakmak’tan adaylık kararı
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde aldığı kararla yeniden aday olmayacağını açıkladı. Çakmak, Ankaralı iş insanlarından kulübün geleceği için bekledikleri desteği yeterli düzeyde alamadıklarını belirtti.
“Kulübün önünü açmak için aday olmayacağım”
Adaylık kararına ilişkin değerlendirmesinde kulübün önünü açmayı amaçladığını ifade eden Arda Çakmak, bu nedenle pazar günü yapılacak kongrede başkanlık yarışına girmeyeceğini bildirdi.
Gençlerbirliği’nde gözler şimdi olağanüstü genel kurulda yapılacak başkanlık seçimine ve kulübün yeni yönetiminin kim olacağına çevrildi.